Lazio, Fabrizio Romano pazzo di Rovella: gli chiede la maglia e poi lo esalta

© foto di www.imagephotoagency.it

Sugli spalti di San Siro c'era un ospite speciale, un giornalista esperto di calciomercato che ha approfittato di una serata tranquilla per potersi recare sugli spalti del Meazza e godersi la spettacolarità della partita tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Marco Baroni. Da una parte una squadra in piena lotta Scudetto, dall'altra una che vuole un posto in Europa. Ma non solo. Fabrizio Romano, infatti, ha scelto San Siro anche per vedere da vicino uno dei giocatori più sorprendenti di questa stagione, sicuramente tra i più cresciuti: Nicolò Rovella.

Il centrocampista della Lazio, reduce tra l'altro da una buona prova sulla linea mediana, alla fine della partita si è avvicinato agli spalti per salutare il giornalista e per regalargli la sua maglietta. A testimoniarlo anche una foto, pubblicata tra le storie Instagram di Romano e condivisa da Rovella, in cui sono inquadrati i due con sopra una scritta che campeggia: "Grazie, top player!".

