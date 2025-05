Inter - Lazio, le pagelle di Chiffi: salvato dal Var sul rigore, ma su Castellanos...

TUTTOmercatoWEB.com

Daniele Chiffi non ha avuto una partita semplice da arbitrare, sia per gli episodi che per il peso specifico. Entrambe le squadre volevano vincere, ma ciò che ne è uscito fuori è un pareggio amaro che non fa bene a nessuno. Tra l'altro un pareggio con polemiche: l'Inter è in silenzio stampa per evitare sanzioni o squalifiche a causa dell'arbitraggio, ma anche la Lazio avrebbe qualcosa da recriminare nonostante il rigore fischiato su Taty-Bisseck. Nel complesso, i quotidiano hanno dato un voto unanime all'arbitraggio di Chiffi.

IL MESSAGGERO - VOTO 5: "La sensazione è che perda fin da subito il controllo di un match così importante facendo innervosire i giocatori in o. Da rivedere campo.Da rivedere qualche sua decisione".

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5: "Dirige con fermezza. Giusti i cartellini. Ma non vede iI rigore della Lazio e restano dubbi sul contatto Rovella-Bisseck".

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5: "Non bene Chiffi, ma non è una novità. Lascia più di qualcosa per strada. Regolare la rete di Bisseck, non c’è alcuna infrazione al regolamento. Rischia moltissimo Dimarco: accorcia la diagonale su Castellanos che era stato dimenticato, contatto in area inevitabile, in caso di rigore, il VAR non sarebbe intervenuto. Ok la prima rete di Pedro: in gioco Hysaj e Vecino, quest’ultimo tenuto in gioco da Bastoni (il tocco di braccio sinistro di Dumfries è non punibile). Ok la rete di Dumfries (Thuram e Marusic si tengono da inizio azione l’uno con l’altro), corretta OFR sul penalty per la Lazio: Bisseck allarga il braccio destro, staccandolo dal corpo (si vede la mano che sbuca da dietro la schiena). Giusto annullare la rete di Arnautovic: in fuorigioco sul tocco di Carlos Augusto".

