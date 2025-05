Europa, salvezza e scudetto: gli orari della 38ª giornata e quando gioca la Lazio

La Lega di Serie A ha deciso le date e gli orari della 38ª e ultima gornata del campionato 2024/2025. Le sei gare che saranno decisive per l'Europa e per la salvezza, tra cui la sfida tra Lazio e Lecce dell'Olimpico, si giocheranno tutte in contemporanea domenica 25 maggio alle 20.45.

Oltre alla squadra di Baroni scenderanno in campo:

Atalanta-Parma, Empoli-Hellas Verona

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

Al contrario lo scudetto verrà deciso venerdì 23 maggio quando alle 20.45 scenderanno in campo Como-Inter e Napoli-Cagliari. Le restanti due gare, Milan-Monza e Bologna-Genoa, si giocheranno invece sabato 24 maggio alle 20.45 visto che nessuno dei quattro club è in lotta per un obiettivo.

