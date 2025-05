Inter, Inzaghi si è barricato nello spogliatoio: la ricostruzione dopo la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non l'ha digerita bene l'Inter la rete di Pedro, il 2-2 e il mancato sorpasso sul Napoli. La squadra nerazzurra, dopo il triplice fischio di Chiffi, è corsa negli spogliatoi con il volto scuro e con la consapevolezza dell'enorme occasione sprecata. Un secondo 5 maggio? Forse è eccessivo, questa volta la Lazio non aveva uno scatenato Poborsky, ma ha ottimizzato con un Pedro in uno stato di forma invidiabile e autore dei due gol decisivi per il pareggio, l'ultimo su calcio di rigore.

LA POLEMICA SULRIGORE - Ed è proprio sul rigore che si scatenano le polemiche dell'Inter e di Inzaghi. La società nerazzurra e il tecnico in primis non hanno condiviso la scelta del fischietto di Padova e del VAR di sanzionare il tocco con il braccio di Bisseck come punibile, ignorando il movimento che fa il gomito del centrale tedesco, tendente ad avvicinarsi al pallone come a volerlo colpire di proposito.

INZAGHI BARRICATO NELLO SPOGLIATOIO - Un gesto probabilmente istintivo, ma comunque punibile. La spiegazione di Chiffi, però, non è bastata per Inzaghi e la squadra che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, al termine della partita hanno deciso di barricarsi all'interno dello spogliatoio per più di un'ora, optando per il silenzio stampa e decidendo, quindi, di non mandare tesserati a parlare con i media.

