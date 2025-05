Lazio, Viviano: "Sapevo l'Inter potesse sprecare l'occasione. I biancocelesti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Emiliano Viviano, nel post partita di Inter-Lazio, è intervenuto ai microfoni di tvplay.it per analizzare la sfida di San Siro, decisiva forse in ottica Scudetto. Il 2-2 della Lazio ha impedito ai nerazzurri di agganciare la vetta in solitaria con il Napoli che, dopo lo 0-0 contro la Lazio, ha ringraziato Pedro per la sua doppietta ma, in qualche modo, anche Bisseck. Il centrale nerazzurro, dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio, ha commesso un errore grossolano sul tentativo di sombrero di Castellanos, cercando il pallone con il braccio. Errore che l'ex portiere della Sampdoria e della Fiorentina ha aggiunto alla lunga lista di disattenzioni del classe 2000 che ora rischia di incidere in negativo nell'eventuale mancati vittoria dello Scudetto nerazzurro.

"Lo Scudetto all'Inter lo fa perdere Bisseck. Tra Bologna, Lazio e con la Juve ha fatto più danni dello Tsunami. Un po' mi aspettavo che l'Inter buttasse l'occasione. Aveva un po' di defezioni, la finale di Champions, una Lazio che ha fatto la partita e Arnautovi che si è mangiato un gol incredibile. Pensavo che il Napoli potesse addirittura perdere a Parma".

