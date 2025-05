Lazio, Castellanos carica: "Continueremo a lottare fino alla fine!" - FOTO

Non ha trovato il gol contro l'Inter ma ha messo in scena la solita grande prestazione di sacrificio e pulizia tecnica, più da trequartista che da punta. Valentin Castellanos è stato prezioso nella doppia rimonta della Lazio a San Siro e, a poche ore dal triplice fischio, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato alcuni scatti della sfida di ieri, scrivendo in didascalia: "Grande sforzo della squadra in uno stadio complicato, continueremo a lottare fino alla fine. Ci vediamo all’Olimpico.".

