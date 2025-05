Lazio | Champions, Europa o Conference League: tutti gli scenari

Tra rammarico e consapevolezza di aver dato tutto la Lazio si prepara a giocare l'ultima partita di questa intensa stagione. L'avversario dei biancocelesti è il Lecce di mister Giampaolo, che ha disperato bisogno di punti salvezza. Ecco i possibili piazzamenti della Lazio a una giornata dalla fine:

IPOTESI CHAMPIONS - Alcuni la vedono come una chimera, altri ancora ci sperano. Per arrivare quarti servono 3 condizioni: 1) la Lazio deve battere il Lecce, 2) la Juventus deve perdere con il Venezia, 3) la Roma non deve vincere a Torino

IPOTESI EUROPA LEAGUE - Anche qui la condizione minima necessaria è quella di battere il Lecce. Oltre a questo è necessario o che la Roma non vinca con il Torino, o che la Juve perda a Venezia

IPOTESI CONFERENCE LEAGUE - La Lazio arriva in Conference in 3 casi: 1) pareggia con il Lecce; 2) perde con il Lecce, ma la Fiorentina non vince; 3) Vince con il lecce, ma la Roma vince e la Juventus non perde

NESSUN PIAZZAMENTO EUROPEO - Si arriverebbe a questo triste epilogo se dovesse arrivare una sconfitta con il Lecce e la Fiorentina vincesse la propria partita