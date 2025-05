Serie A, come seguire l'ultima giornata? La programmazione tv completa

WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, GUENDOUZI: "SIAMO ORGOGLIOSI. IL MIO FUTURO? DIPENDE DA..." Al termine della sfida tra Inter e Lazio, è intervenuto in zona mista Matteo Guendouzi. Di seguito le sue parole: "Vedremo cosa accadrà nell'ultima gara, ma penso che questa sera abbiamo mostrato una forte mentalità. Abbiamo giocato una bella... Al termine della sfida tra Inter e Lazio, è intervenuto in zona mista Matteo Guendouzi. Di seguito le sue parole: "Vedremo cosa accadrà nell'ultima gara, ma penso che questa sera abbiamo mostrato una forte mentalità. Abbiamo giocato una bella... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | IOANNIDIS NEL MIRINO: IL PANATHINAIKOS APRE ALLA CESSIONE CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione è quasi conclusa e iniziano i primi sondaggi per i rinforzi. La Lazio ha ancora il quesito su quale competizione europea giocherà il prossimo anno, ma Lotito e Fabiani hanno già iniziato a guardarsi intorno. I rumors si... CALCIOMERCATO LAZIO - La stagione è quasi conclusa e iniziano i primi sondaggi per i rinforzi. La Lazio ha ancora il quesito su quale competizione europea giocherà il prossimo anno, ma Lotito e Fabiani hanno già iniziato a guardarsi intorno. I rumors si...