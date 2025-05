Giudice Sportivo | Lazio, confermata la squalifica di Baroni dopo l'Inter: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Scontro a San Siro. Nel secondo tempo di Inter - Lazio, in occasione del controllo VAR per il fallo di mano di Bisseck in area di rigore, c'è stata grande tensione tra Inzaghi e Baroni. Entrambi i tecnici sono stati espulsi dall'arbitro Chiffi, come confermato anche dal Giudice Sportivo. Per l'allenatore biancoceleste una giornata di squalifica e un'ammenda di 5mila euro "per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", come si legge nel comunicato.

