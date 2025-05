Lazio, dalla Spagna esaltano Pedro: "Un eroe inaspettato!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio pareggia contro l'Inter a San Siro, dopo esser passata in svantaggio due volte ha sempre reagito riafferrando il risultato e assicurandosi un punto che tutto sommato può rivelarsi prezioso nella corsa all'Europa. La squadra di Baroni vuole continuare a dire la sua a livello continentale e a dargli un'enorme mano, come spesso avvenuto nell'arco di questa stagione, è sempre il solito Pedro Rodriguez. L'esterno nativo delle Canarie, leggenda del Barcellona e campione del Chelsea a 37 anni ha ancora voglia di incidere e fare la storia, realizzando una doppietta a San Siro che vale l'undicesima e la dodicesima rete in una stagione che risulta essere la migliore da quando, nell'estate del 2020, è arrivato nella Capitale sponda Roma.

Pedro sta vivendo una nuova giovinezza, è lui a tenere in piedi la Lazio nella bagarre europea, è lui che rischia di decretare anche le sorti dello Scudetto. I suoi due gol valgono il pareggio contro l'Inter e impediscono alla squadra di Simone Inzaghi di scavalcare il Napoli in classifica, dopo il pareggio dei partenopei contro il Parma. Su questo decide di fare il titolo Mundo Deportivo che, sul proprio portale, esalta Pedro pubblicando una sua foto e poi scrivendo: "Pedro evita il dramma napoletano". Titolo simile a quello scelto da Estadio Deportivo che, invece, opta per: "Pedro Rodriguez crea problemi" prima di fare il recap della Serie A e dedicargli un intero paragrafo soprannominandolo "l'eroe inaspettato".

ESTADIO DEPORTIVO - "Pedro, con il suo sosia, si è rivelato un salvatore inaspettato in questo serrato incontro per il titolo. L'esperto esterno spagnolo, abituato a essere protagonista di momenti chiave nel corso della sua carriera, lascia ancora una volta il segno con una prestazione che potrebbe cambiare la storia recente del calcio italiano. Il finale di campionato promette ancora più emozioni. Tutto si deciderà nell'ultima giornata , dove solo un altro passo falso del Napoli potrebbe aprire le porte all'Inter. Per ora la leadership resta nelle mani della squadra azzurra, grazie a Pedro Rodríguez , l'eroe che nessuno si aspettava".

MUNDO DEPORTIVO - "Pedro Rodríguez Ledesma è il nuovo e inaspettato eroe del Napoli, incapace di battere il Parma (0-0) e di mantenere la leadership con una giornata ancora da giocare in Serie A. Tuttavia, una doppietta del nativo di Tenerife contro l'Inter ( 2-2 contro la Lazio ) ha mantenuto il vantaggio di punti della squadra di Antonio Conte sui nerazzurri".

