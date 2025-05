Giudice Sportivo | Lazio, cambia un cartellino giallo contro l'Inter: i dettagli

È arrivato da poco il comunicato ufficiale del giudice sportivo e occorre dunque fare il punto sulle ammonizioni rimediate ieri dalla Lazio nella partita giocata a Milano contro l'Inter di mister Inzaghi.

Sono confermate le ammonizioni per Gila e Romagnoli, con quest'ultimo che entra dunque in diffida. La sorpresa riguarda invece il centrocampo, perché il comunicato del giudice sportivo chiarisce che non è Castellanos ad aver ricevuto un cartellino giallo, bensì Matteo Guendouzi.

