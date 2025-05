Lazio, la classifica a confronto: Baroni ha superato Tudor, ma...

Mancano solo 90' al termine di questo campionato, motivo per cui può esser ancor più interessante confrontare la classifica attuale con quella di un anno fa nello medesimo momento della stagione. Un paragone utile per capire i passi in avanti, o indietro, fatti dalle venti squadre impegnate in questa Serie A, tra le quali anche la Lazio che, il 19 maggio dello scorso anno pareggiava per 1-1 contro l'Inter e si iniziava a preparare alla sfida contro il Sassuolo per centrare l'obiettivo Europa League. Una situazione analoga con quella attuale, se non fosse per il rischio di finire in Conference nonostante si possa garantire un piazzamento decisamente migliore e abbia già migliorato il numero di punti fatti nell'annata Sarri-Tudor. Di seguito le classifiche a confronto.

Napoli 79 punti (+27 punti rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 37 giornate)

Inter 78 (-15)

Atalanta 74 (+8)

Juventus 67 (-1)

Roma 66 (+3)

Lazio 65 (+5)

Fiorentina 62 (+5)

Bologna 62 (-6)

Milan 60 (-14)

Como 49 (in Serie B)

Torino 44 (-9)

Udinese 44 (+10)

Genoa 40 (-6)

Cagliari 36 (=)

Hellas Verona 34 (-3)

Parma 33 (in Serie B)

Lecce 31 (-6)

Empoli 31 (-2)

Venezia 29 (in Serie B)

Monza 18 (-27)

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.