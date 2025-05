Calciomercato Lazio | Due nomi per la fascia: a Formello si muove qualcosa?

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio attende di scoprire a quale Europa prenderà parte. Mancano solo 90' prima della conclusione della stagione, un ultimo piccolo passo prima di salutare il campionato e darsi appuntamento al 2025/2026. Il prossimo fine settimana la Lazio ospiterà il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma, non resta che da scoprire giorno e orario, e quei tre punti serviranno sicuramente per assicurarsi un posto in Europa, nella speranza di poter approfittare di qualche passo falso delle altre per regalarsi un qualificazione in Europa o in Champions League.

GLI ULTIMI 90' - Un dettaglio che cambierà molto nell'ottica del mercato che verrà fatto in estate. Meno blasonata è la competizione, meno saranno gli introiti e di più i sacrifici da fare. La Lazio è conscia di questo, perciò attende la sfida contro i salentini prima di prendere iniziativa. Tuttavia, da Formello si guardano intorno, consci dei rinforzi che serviranno per aggiungere qualità a questa rosa. A sinistra il futuro di Pellegrini è in dubbio, con Tavares che non dà le garanzie sperata. A destra Marusic è in scadenza di contratto, mentre per Lazzari si cercherà una sistemazione.

FIRPO E TCHATCHOUA - Per questo motivo la Lazio studia già delle alternative e, secondo Il Tempo, ne avrebbe già individuate due. Il primo nome, già circolato negli scorsi giorni, è quello di Junior Firpo. Il terzino ispanico-domenicano ha conquistato la promozione con il Leeds in Premier League segnando 4 gol e servendo 10 assist. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno e rappresenterebbe un'ottima occasione a parametro zero. Per la fascia destra, però, si studia anche il profilo di Jackson Tchatchoua. Il classe 2001 dell'Hellas Verona è stato spesso criticato per le sue doti difensive tutt'altro che entusiasmanti, ma esaltato per delle qualità offensive che lo rendono un pericolo ogni volta che si spinge nella trequarti avversaria. C'è anche del suo nella salvezza della squadra scaligera, con la quale è sceso in campo 35 volte segnando 2 gol e servendo 2 assist.

