Lazio tra dubbi e attese: il futuro incerto di Guendouzi e Vecino

Le parole di Guendouzi al termine di Inter - Lazio lasciano più di qualche perplessità in casa biancoceleste. Nel post partita della gara di San Siro, il francese si è espresso così in zona mista: "Sono davvero felice di giocare per la Lazio, ma vedremo alla fine dell'ultima gara cosa accadrà, dipende da molte cose. Speriamo di essere qualificati per Champions o Europa League ovviamente, poi vedremo, darò sempre tutto". Dalle dichiarazioni si evince come la Conference stia stretta al centrocampista, che prima di fare chiarezza sul suo futuro vuole aspettare di capire in quale tipo di palcoscenici europei potrebbe calcare il prossimo anno.

Chi, invece, è sicuro di voler restare nella capitale è Matias Vecino, che anche contro la sua ex squadra ha sfoderato una prova di grande sostanza una volta entrato in campo. Secondo il Corriere dello Sport, l'uruguagio sarebbe deluso per non aver ancora ricevuto notizie dalla Lazio riguardo l'incontro per discutere il rinnovo. La chiamata potrebbe arrivare subito dopo la fine del campionato, quando la classifica sarà definitiva e il futuro europeo dei biancocelesti delineato.

