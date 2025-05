Lazio, Piscedda: "Sono sorpreso da Dia. Mi chiedo perché Baroni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una lotta Europa che inizia a definirsi, quando mancano solo 90' alla fine del campionato. La Lazio è reduce da un pareggio contro l'Inter a San Siro che rischia di far sfumare Champions ed Europa League, ma anche frutto di un'ottima prova dei biancocelesti che, intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha analizzato commentando anche le scelte di Baroni e la partita di alcuni singoli:

"La Lazio ha fatto un ottimo campionato e ieri una buona gara, avrei voluto vedere una prestazione così domenica scorsa. La Champions? Può ancora succedere di tutto, anche se non credo avverrà niente. Dia è stato molto utile ieri, una piacevole sorpresa, non farlo giocare contro la Juve per me è stato un errore. Nuno Tavares? Se non sta bene lo capisci. Speriamo che siano stati solo crampi e non una ricaduta. Pedro è il giocatore in più di questa Lazio, sono questi i calciatori che fanno la differenza".

