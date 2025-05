Lecce, Giampaolo perde un attaccante: non ci sarà contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie per il Lecce. All'ultima giornata la squadra di Giampaolo si giocherà la salvezza all'Olimpico contro la Lazio, invischiata invece nella corsa all'Europa. Nella scorsa gara contro il Torino, però, i giallorossi hanno perso un attaccante per squalifica. Come confermato dal comunicato del Giudice Sportivo, è stato ammonito Tete Morente, che era presente nella lista dei diffidati. Non ci sarà quindi contro i biancocelesti.

