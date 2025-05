Lazio, Pedro suona la carica: "Fiero di questa famiglia, lottiamo fino in fondo!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora una volta protagonista, ancora una doppietta a regalare un pari alla Lazio, esattamente come accaduto contro il Parma. Pedrito ha messo la sua firma nella gara contro l'Inter ed è stato decisivo.

Il punto conquistato a San Siro allontana la Lazio dal quarto posto ma lo spagnolo suona la carica in vista dell'ultima sfida contro il Lecce: "Bella partita ieri, peccato per il risultato. Contento di aver potuto aiutare la squadra di nuovo, e sono fiero di questa famiglia! Lottiamo fino in fondo!!!".

