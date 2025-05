Lazio, tre diffidati contro il Lecce: cosa succede se vengono ammoniti?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si prepara agli ultimi novanta minuti della Serie A 2024/2025. La qualificazione europea è ancora in ballo e i biancocelesti punteranno ai tre punti per assicurarsi un posto in Europa, nella speranza che sia la più blasonata possibile. Nel corso dei novanta minuti che dovrà affrontare contro il Lecce, però, la squadra di Baroni è chiamata a buttare un occhio anche verso la prossima stagione, evitando squalifiche che possano complicare il primo turno della Serie A che verrà.

Una preoccupazione data dalla presenza di tre giocatori in diffida nella rosa biancoceleste: Nicolò Rovella, Reda Belahyane e Alessio Romagnoli. Se questi dovessero ricevere un giallo contro il Lecce, infatti, scatterebbe in automatico la squalifica che sarebbero costretti a scontare nel primo turno del prossimo campionato. Al contrario, se dovessero uscire puliti dalla partita contro i salentini, allora la loro diffida si annullerebbe e ricomincerebbero l'anno con zero cartellini sul groppone.

