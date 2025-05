Serie A | Simonelli: "Per l'ultima giornata avremo 3-4 blocchi di gare". E sull'ipotesi spareggio...

TUTTOmercatoWEB.com

Il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai, ha parlato di questo finale di stagione anche in vista delle decisione sulla data e gli orari dell'ultima giornata di campionato: "Non posso dare anticipazioni su quello che deciderà il consiglio. Non è una decisione mia, ma collegiale. Abbiamo due partite libere: Milan-Monza e Bologna-Genoa, le possiamo collocare liberamente. Oltre alle due partite scudetto, avremo un blocco di 6 partite con in ballo le coppe e le retrocessioni. Avremo in tutto 3-4 blocchi".

Sull'ipotesi di far giocare Napoli e Inter di giovedì o venerdì: "Sarà una scelta difficile, perché da un lato si vorrebbe dare la gioia ai tifosi di veder le proprie squadre vincere in un giorno festivo, dall'altro, in caso di spareggio, ipotesi difficile da realizzarsi, dobbiamo garantire all'Inter la possibilità di avere un adeguato riposo in vista della finale di Champions League. È interesse di tutto il calcio italiano che si possa aggiudicare questo torneo. L’Inter vorrebbe giocare giovedì o venerdì, il Napoli nel fine settimana? Il punto di partenza è questo, starà al consiglio fare una sintesi".

Su dove si giocherebbe un eventuale spareggio invece: "Da regolamento si dovrebbe giocare a Milano, ma ovviamente non si può. Roma sarebbe l'unica sede possibile".

