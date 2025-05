Lazio, Pedro asso dalla panchina: da subentrato ha numeri impressionanti

RASSEGNA STAMPA - Ci voleva Pedro per pareggiare la sfida di San Siro. Lui e nessun altro. Ha tolto le castagne del fuoco a una Lazio poco cinica. Entra al posto di Isaksen, segna per pareggiare e alla fine si ritrova in mano il gol del 2-2, il secondo pareggio, perché si è preso la responsabilità di battere quel rigore che pesava come un macigno.

Questa doppietta dona ancora più prestigio a una stagione meravigliosa per l'ex Barcellona. A luglio compirà 38 anni, incredibile quanto sia ancora decisivo a certi livelli. Inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, con il gol di ieri Pero non solo raggiunge la doppia cifra, ma addirittura 8 di essi sono arrivati dalla panchina. Un killer instinct che non ha nessuno nella rosa della Lazio, Baroni non può fare a meno dello spagnolo. C'è una Lazio con Pedro e una senza Pedro, bisognerà tenerne conto per il prossimo anno e per ambire a traguardi importanti.

