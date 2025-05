Lazio, Pedro mattatore delle milanesi: il dato che lo esalta

Pedro spegne i sogni nerazzurri e regala alla Lazio un punto che può dare ancora speranza. Un gol decisivo, uno dei suoi. Un leader, un campione senza tempo che, come il vino rosso, sembra diventare più buono con il passare degli anni. Il gol di San Siro, unito a quello siglato contro il Milan a marzo scorso, rende Pedro un unicum nella storia della Serie A: come riportato da Giuseppe Pastore, lo spagnolo è il primo calciatore nella storia del campionato italiano a segnare dal novantesimo minuto in poi alle due squadre di Milano nella stessa stagione.

