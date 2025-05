Lecce, Giampaolo punta la Lazio: "Sarà difficile, ma ce la giochiamo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima giornata di Serie A metterà di fronte Lazio e Lecce allo Stadio Olimpico. I giallorossi arrivano da un'importante vittoria in casa contro il Torino per la corsa alla salvezza. Nel post partita al Via del Mare, in conferenza stampa, il tecnico dei salentini Marco Giampaolo ha parlato della prossima gara contro la squadra di Baroni, che sarà sicuramente complicata da affrontare.

Queste le sue parole: "L'ultima giornata? Penso solo alla nostra partita. Dobbiamo giocare solo la nostra gara, sapendo le difficoltà. Fino a quando il calendario o il destino ti dà la possibilità di giocarti un'ultima partita devi giocartela".

