Roma batte Milano: sfatato un tabù che resisteva da oltre cinquant'anni

La Lazio fa lo scherzo all'Inter e rimanda il verdetto relativo allo scudetto. Dopo la vittoria sul Milan di inizio marzo, con sempre Pedro come protagonista principale e autore dell'1-2 finale, la Lazio grazie al pareggio contro l'Inter rimane imbattuta a Milano e insieme alla Roma rompe un tabù che resisteva da oltre 50 anni. Infatti, anche i giallorossi sono usciti imbattuti dalle trasferte di Milano (1-1 vs Milan e 0-1 vs Inter). Come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, le romane escono imbattute dalle trasferte milanesi per la seconda volta nella storia della Serie A. L'ultima volta era accaduto nel 1970/71. Roma batte Milano, almeno questa volta.

