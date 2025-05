Inter - Lazio, dallo scontro all'abbraccio: cos'è successo tra Baroni e Inzaghi - FOTO

È andato virale il siparietto tra Baroni e Inzaghi in panchina nell'ultimo Inter - Lazio. I due allenatori sono arrivati allo scontro nel momento dell'assegnazione del calcio di rigore per i biancocelesti per il fallo di mano di Bisseck. Dopo di che l'arbitro Chiffi li ha espulsi entrambi e fuori dalla loro area tecnica hanno seguito insieme la partita. Sul finale, però, i due si sono chiariti e abbracciati, nonostante il risultato e tutti gli episodi. Di seguito la foto che sta facendo il giro del web.

