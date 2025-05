Focolari sicuro: "La Lazio ha dato il massimo. Pedro? Il solito fenomeno..."

La Lazio ha frenato l'Inter nella corsa Scudetto. Ancora in gol Pedro, che ha sigillato il 2-2 con un rigore nel finale. Ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari si è espresso sulla prestazione dei biancocelesti, soffermandosi in particolare anche sulla classifica attuale. Queste le sue parole: “L’Inter ha fatto poco, doveva fare di più il secondo tempo. La Lazio ha fatto una partita accorta, con la voglia di non subire e di giocarla fino alla fine. Il solito fenomeno ha risolto tutto, esce Isaksen entra Pedro, le cose cambiano. Per me la Conference League è una iattura, alla Lazio basta un pareggio per arrivarci. Solo la Fiorentina potrebbe superare i biancocelesti. Triste a chi tocca la Conference ma se arriva bisogna prenderla. La Lazio ha giocato sempre dando il massimo, mi è piaciuta e ha onorato il campionato”.

