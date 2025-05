Inter - Lazio, Barella duro contro Chiffi: "Mi sto giocando la vita, tu no!"

TUTTOmercatoWEB.com

Escono fuori nuovi retroscena su Inter - Lazio grazie al nuovo episodio di Open Var su Dazn. È stato trasmesso infatti il tanto discusso rigore (solo in casa nerazzurra) assegnato ai biancocelesti per fallo di mano di Bisseck in area. Dopo che Chiffi ha fischiato il penalty, una volta controllato al VAR, si sente la protesta di Barella, che si avvicina a muso duro all'arbitro.

"Stai tranquillo", gli dice subito il fischietto. "No, non sto tranquillo. Io mi sto giocando la vita!", risponde il centrocampista. "Anche noi", ribatte prontamente Chiffi. "No, tu non ti stai giocando niente. Io sì!", conclude Barella che resta piuttosto interdetto sulla scelta dell'arbitro.

Su questo episodio il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha dichiarato: "Pensare che noi siamo in campo senza conoscere quello che si stanno giocando le squadre sarebbe offensivo. Devo dire la verità, nonostante sia una protesta forte, è educata. In questo l'arbitro ha risposto in maniera diretta, come dovrebbe essere secondo me".

