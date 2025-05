Lazio, Agostinelli: "Baroni giusto per il gruppo. Ora serve continuità e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli si è espresso sulla prestazione della Lazio a San Siro contro l'Inter e più in generale sulla stagione della squadra di Baroni. Di seguito le sue parole.

“Buona partita a livello tattico, poi il calcio dimostra che c’è sempre l’episodio che può cambiare tutto. La gara è stata preparata bene. Vecino aveva un doppio ruolo. Per l’Inter era la gara della vita e la Lazio è andata in casa loro a fare 2-2. Qualità? Però vediamo la classifica ad una giornata dalla fine. Ieri mancava anche la qualità di Zaccagni, te la dovevi giocare sulla tattica.

"La Lazio per me deve ripartire da oggi con questo gruppo e questo allenatore e migliorare dove può: così parte il progetto, la Lazio ha fatto bene quest’anno. Si poteva fare qualcosa in più ma è anche vero che in estate pensavamo tutti che avrebbe fatto qualcosa in meno".

"Importante anche il rapporto: Baroni mi è sempre sembrato giusto per il gruppo, ho visto un gruppo unito. Serve continuità e partire da questo gruppo qui, che non è anziano. Serve ritrovare il numero 10, il tecnico ora sa gestire le situazioni, ha imparato a stare anche una pizza importante come questa. La società deve dargli una mano, cambiare allenatore non avrebbe senso. Pedro per il Napoli è come per noi Pazzini”.

