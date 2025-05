Lazio, Vecino a Dazn: "Non possiamo rimproverarci nulla. E sul rinnovo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Matìas Vecino ha parlato del pareggio contro l'Inter ai microfoni di Dazn. Il calciatore della Lazio ha analizzato la sfida utilizzando queste parole:

"Purtroppo è un punto che a noi serve poco, anche in virtù degli altri risultati. Però possiamo andare via tranquilli perché abbiamo dato il massimo contro una squadra forte, che si sta giocando lo Scudetto. Volevo cercare di disturbare l'inizio della loro manovra di costruzione, con i giocatori forti che hanno, e poi cercare di dare supporto a Castellanos, soprattutto quando andavamo sugli esterni. Loro sono fortissimi, però noi siamo stati in partitia fino all'ultimo, abbiamo pareggiato alla fine. Sotto questo punto di vista non possiamo recriminarci nulla. Abbiamo l'ultima partita che dobbiamo vincere assolutamente e vedere cosa succede. Rinnovo? Non abbiamo ancora parlato. Questi ultimi tre anni sono stato sempre bene qui alla Lazio, mi sono sentito importante, vediamo cosa succede a fine stagione".

