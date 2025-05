Arbitri, parla Rocchi: "Siamo sempre pronti ad ammettere gli errori"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla presentazione del 23° Memorial Niccolò Galli ha parlato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi riguardo alla stagione degli arbitri italiani in questa stagione di Serie A. Queste le sue parole in merito: "Se sono soddisfatto della stagione? Non sono abituato a dare giudizi e comunque non ne do, perché questo non è il mio compito e poi perché deve ancora finire il campionato. L'obiettivo è cercare di fare bene, siamo l'unica categoria che mette in piazza gli errori. Se anche c'è un errore, lo mettiamo tranquillamente a disposizione di tutti. Non so quante categorie sono così aperte, così pronte ad ammettere l'errore, sembra che per noi sia dovuto farlo'. Mi vedete sereno per l'ultima giornata? Quando sei consapevole di fare il massimo poi non dipende più da te. Io cerco sempre di fare il massimo''.