Inter, multa e squalifica per Inzaghi dopo la Lazio: il motivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scontro in panchina costa caro non solo a Baroni, ma anche a Inzaghi. Durante Inter - Lazio, i due tecnici hanno avuto reazioni discordanti al momento del rigore assegnato per il tocco di mano di Bisseck, poi segnato da Pedro. Per questo l'arbitro Chiffi ha deciso di espellere entrambi. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, Inzaghi è stato squalificato per un turno e gli è stata comminata una multa di 5mila euro "per avere, al 43° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione ar- bitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversa- ria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

