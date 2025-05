UFFICIALE | Vavro resta al Wolfsburg: esercitata l'opzione di acquisto

TUTTOmercatoWEB.com

Denis Vavro, 31 presenze e tre gol in stagione, ha convinto il Wolfsburg che ha deciso di esercitare l'opzione di acquisto del difensore ex Lazio. Arrivato in estate dal Copenhagen lo slovacco ha firmato con il club tedesco un contratto fino al 2027. Al momento non è stata comunicata la cifra del totale tra prestito oersoso e cessione, che comunque dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.5 milioni con il 10% che spetta alla Lazio.

A confermare l'operazione il direttore sportivo Sebastian Schindzielorz: "La mentalità di Denis lo rende un giocatore incredibilmente importante per noi. Porta in campo un grande spirito combattivo e tanta passione. Ha continuato a crescere con noi e si è rapidamente affermato come un giocatore chiave nella nostra difesa. In questo contesto, abbiamo deciso di esercitare l'opzione e ingaggiare Denis a titolo definitivo. Siamo lieti che continuerà a far parte del nostro percorso".

"Il club ha riposto in me grande fiducia fin dal primo giorno. A Wolfsburg ho trovato un ambiente che mi ha arricchito moltissimo, sia dal punto di vista sportivo che personale. Sono ancora più entusiasta di poter indossare questa maglia in futuro. Continuerò a dare il massimo per aiutare la squadra e raggiungere i nostri obiettivi per la prossima stagione", queste invece le parole dell'ex calciatore della Lazio.

