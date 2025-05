Lecce, problemi per Krstovic: salta la Lazio? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Krstovic tiene in ansia il Lecce, di nuovo. Appena rientrato da un infortunio, l'attaccante è uscito anzitempo per qualche problema fisico nell'ultima gara vinta in casa contro il Torino, in cui ha fatto l'assist decisivo per il gol di Ramadani. In conferenza stampa, però, il tecnico giallorosso Marco Giampaolo ha rassicurato l'ambiente sulle sue condizioni soprattutto in vista della prossima giornata contro la Lazio. Queste le sue parole in merito: "Krstovic sta bene, aveva solo crampi e qualche indurimento muscolare. Però aveva dato tutto, lo avevo visto sofferente e ho preferito non rischiare".

