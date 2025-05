Lecce, parla Gaspar: "Affrontiamo la Lazio per conquistare il nostro obiettivo"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Lecce ha vinto contro il Torino e rimane in corsa per la salvezza. All'ultima giornata la squadra di Giampaolo affronterà la Lazio di Baroni, ancora in lotta invece per un posto in Europa. Nella conferenza stampa post partita, il difensore giallorosso Kialonda Gaspar si è espresso sulla prossima gara dell'Olimpico, convinto di quanto sarà importante per la classifica. Queste le sue parole: "Sappiamo l'importanza della prossima partita con la Lazio e la forza dell'avversario. Ma noi andremo a lottare per conquistare il nostro obiettivo, cercheremo di interpretare al meglio la partita".

