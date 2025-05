Lazio, parla Mattei: "Pareggio giusto contro l'Inter". E su Lotito...

La Lazio pareggia contro l'Inter a San Siro e tiene ancora uno spiraglio aperto per la corsa alla Champions League, oltre che alle altre due competizioni europee. Ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha commentato la prestazione dei biancocelesti e soprattutto la reazione dei nerazzurri nei confronti dell'arbitraggio di Chiffi. Di seguito le sue parole.

“Un pareggio giusto quello di ieri per un Inter che ha sprecato una grande occasione per lo Scudetto ed una Lazio che ha giocato più per fare uno sgarbo ai nerazzurri dopo lo 0-6 dell’andata, piuttosto che per la classifica. Ho capito poco Inzaghi dopo la gara e la sua reazione con tanto di silenzio stampa. Il vero scandalo di questo campionato a livello arbitrale c’è stato in Inter-Roma. Quel rigore non dato a Bisseck è stato decisivo, ha spostato sia il discorso scudetto che quello delle coppe. Ieri, in una partita decisiva per l’Europa e per l’intera stagione, il presidente della Lazio era al Foro Italico a vedere il tennis. Non vado oltre, dico sono che è desolante”.

