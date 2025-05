Radio Laziale, da Petrucci a Caso: ascolta gli interventi più importanti di oggi

Si va verso l'ultimo ballo, la gara finale della stagione. Domenica la Lazio ospiterà il Lecce di Giampaolo per chiudere il suo campionato. Non resta altro che scoprire il piazzamento finale della squadra di Baroni in classifica in vista dell'anno prossimo. Anche oggi, come ogni giorno, dagli studi di Radio Laziale sono arrivate le voci che ci accompagnano quotidianamente verso la sfida dell'Olimpico tra numerosi ospiti e opinionisti. Rivivi i migliori interventi di oggi.

