Lecce, da giovedì il ritiro a Roma per la gara contro la Lazio: i dettagli

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - LECCE, 19 MAG - Il Lecce, dopo la vittoriosa gara di ieri sera contro il Torino, si è ritrovato questa mattina per una seduta di allenamento sul terreno del Via del Mare. Lavoro di scarico per quelli impegnati in partita, allenamento regolare per il resto del gruppo, con le sole assenze dei lungodegenti Jean e Marchwiński. Per domani il tecnico Giampaolo ha concesso un giorno di riposo, con la preparazione che riprenderà mercoledì mattina e proseguirà giovedì, sempre in mattinata, prima del trasferimento nel pomeriggio a Roma. Per preparare la delicata sfida in programma domenica sera allo Stadio Olimpico contro la Lazio, gara chiave per la corsa salvezza dei giallorossi, il gruppo squadra sarà in ritiro al Mancini Park Hotel, dove sosterrà anche le sedute di allenamento. (ANSA).