Gregucci: "La Lazio di San Siro può mettere basi importanti. Poi sul mercato..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, anche Angelo Gregucci ha parlato della partita di ieri tra Inter e Lazio, oltre che del rush finale di campionato e l'obiettivo Champions. Ecco le parole dell'ex calciatore:

“Noi siamo obbligati a giocare bene contro un avversario molto motivato per chiudere al meglio, poi vedremo. Ieri abbiamo ridimensionato i sogni scudetto dell’Inter a favore del Napoli e noi, in campionato e in Coppa Italia, abbiamo dimostrato di poter battere i partenopei. Ancora non è tempo di bilanci, attendiamo l’ultima giornata. Se c’è un rimpianto è legato alla sfida col Bodo-Glimt, avversario inferiore a noi. Noi siamo lì, con avversari che hanno speso tanto e performato male".

"Nuno Tavares, nelle prime 10-12 settimane, è stato il fattore numero 1 nel campionato, era devastante; ecco perché ora dico di ‘non buttare il bambino con l’acqua sporca’. Le valutazioni vanno fatte con attenzione. Mercato? Serve un acquisto qualitativo per reparto per competere ad alti livelli. La Lazio vista ieri a San Siro può mettere le basi. Ora serve non vendere i giocatori di qualità; con pochi ritocchi questa può diventare una buona squadra. Pedro? Congelatelo, è un esempio”.

