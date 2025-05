Lazio, Caressa pazzo di Pedro: "Come Altafini! Che grande esempio..."

È Pedro-mania. La sua doppietta contro l'Inter a San Siro ha permesso alla Lazio di pareggiare e di rimanere ancora in corsa per l'Europa, a una giornata dalla fine del campionato. Sul suo canale YouTube il giornalista e telecronista di SkySport Fabio Caressa si è espresso sulla sua stagione e sulle sue qualità, elogiandolo per quanto fatto quest'anno. Di seguito le sue parole.

"Pedro, che grande esempio. Un uomo che si è adattato a essere il 'sesto del basket'. Ha fatto nove gol da subentrante, su dieci in campionato. È decisivo ogni volta che entra in campo, freddissimo sottoporta ed è stato importante anche nelle coppe. Secondo me Pedro potrebbe anche aver accettato questo ruolo, come faceva José Altafini con la Juventus che quando subentrava segnava sempre. Questo dimostra grande serietà, perché si è adattato traendo il meglio dalla situazione e facendosi trovare sempre pronto fisicamente per giocare ancora a questi livelli".

