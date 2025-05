Lazio, Calisti sicuro: "La società doveva intervenire per aiutare Baroni"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore Ernesto Calisti si è espresso sulla stagione della Lazio, a una giornata dal termine del campionato. La squadra di Baroni è ancora in corsa per tutte le qualificazioni europee, dalla più abbordabile come la Conference alla più complicata come la Champions. Di seguito le sue parole sul lavoro dei biancocelesti e su quello della società

“Se ripensiamo a come era iniziata la stagione, nessuno si poteva aspettare che a 90′ dalla fine del campionato, la Lazio potesse giocarsi addirittura la Champions League. A fine stagione c’è anche la sensazione che si potesse fare qualcosa di più. Il club non ti ha aiutato sul mercato, gli infortuni hanno complicato il lavoro di Baroni ed alla lunga abbiamo capito che le alternative non erano così importanti. Credo sia arrivato il momento di alzare il livello, purtroppo con questa società i limiti sono evidenti. La società avrebbe dovuto intervenire per aiutare il tecnico, non l’ha fatto, come già spesso è accaduto in passato. Abbiamo capito che alla società va bene così, contenere i costi cercando di centrare il miglior risultato possibile. Io non mi accontento, vorrei qualcosa di più, di meglio. Tutto è possibile, ma lo scenario più realistico e probabile è che alla fine la classifica dopo l’ultima giornata resti questa. Per la Lazio, contro il Lecce, non sarà semplice, poi vedremo cosa faranno Roma e Juventus”.

