Milan, Tare in pole position: Furlani convinto, previsto un nuovo incontro

Igli Tare è il nome in cima alla lista dei candidati per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Il club è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che possa rilanciare i rossoneri e sembra che l'ex Lazio abbia definitivamente convinto Giorgio Furlani durante l'incontro avvenuto a Roma nei giorni scorsi. Come riportato da TMW, i contatti degli ultimi giorni sono stati proficui per entrambe le parti, prima di ufficializzare il tutto sarà però necessario un ultimo incontro. La scelta sembra ormai fatta, il Milan è pronto a consegnare a Tare le chiavi della ricostruzione del progetto tecnico dopo il fallimento di questa stagione.

