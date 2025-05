Reina si ritira: "Sono orgoglioso e tranquillo". E arriva il commento di...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Pepe Reina ha detto addio al calcio giocato. Al termine del campionato, che per il Como si concluderà venerdì alle 20.45 contro l'Inter, il portiere spagnolo appenderà i guanti al chiodo dopo una carriera straordinaria che, nelle fase finale, lo ha visto anche indossare la maglia della Lazio per due stagioni e con un totale di 54 presenze. In vista di questo ultimo 'appuntamento' il portiere quarantaduenne ha scritto una lunga lettera sul proprio profilo Instagram per salutare e ringraziare i tifosi e i club per i quali ha giocato.

LA LETTERA DI REINA - "È stato molto più lungo di quanto avessi sognato e mi è diventato così breve che l'avrei rivissuto. A soli tre giorni dall' 'ultimo ballo' mi vengono in mente tante emozioni, persone e viventi che riesco solo a riassumere con un immenso GRAZIE.

Il mio sentito ringraziamento a tutte quelle persone che hanno incrociato il mio cammino, il più grande patrimonio di questa professione, ne porto un pezzetto e non dimentico che mi hanno aiutato a vivere questo autentico privilegio di carriera di calciatore.

Mi sento orgoglioso e tranquillo di ogni momento vissuto; quelli cattivi perché mi hanno insegnato, quelli buoni perché mi hanno reso un ragazzo straordinariamente felice.

Grazie a Dio per avermi benedetto con una famiglia che è responsabile di tutto ciò che di bello mi è successo e alla quale non avrò anni di vita per restituirlo.

Ci vediamo presto, nuovi progetti in arrivo e il calcio scorre nelle mie vene... Non capirei questa vita senza di lui.

Il mio abbraccio più sincero.

Pepe Reina".

L'ABBRACCIO DEGLI EX COMPAGNI - Sotto al post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Pepe Reina ha ricevuto anche l'abbraccio di molti suoi ex compagni alla Lazio, tra i quali Sergej Milinkovic-Savic, il connazionale Luis Alberto, ma anche Lucas Leiva e il capitano dei biancocelesti Mattia Zaccagni, che gli hanno voluto far sentire il loro affetto.

