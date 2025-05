Lazio, Mancini (Dazn): "Contro l'Inter c'era la testa giusta, ma è mancato..."

TUTTOmercatoWEB.com

In vista dell'ultima giornata di campionato, si continua a parlare di Inter - Lazio. Due volte i biancocelesti hanno ripreso la squadra di Inzaghi, grazie alla doppietta di Pedro compreso il rigore nel finale. Ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Dazn Riccardo Mancini ha commentato la prestazione della formazione di Baroni. Di seguito le sue parole.

“Domenica ho visto un Inter scarica di pensiero, non so se fosse involontariamente condizionata già dalla finale di Champions, mentre la Lazio ha tenuto botta, ha fatto la gara che doveva fare, rispondendo botta su botta, tanto che con Isaksen poteva sbloccarla prima del vantaggio nerazzurro. Erano diversi anni che non vedevo la Lazio battagliare così a San Siro con Milan ed Inter. C’era la testa giusta nel momento giusto, anche se il pareggio toglie un po’ di speranze per il quarto posto. Alla Lazio non si può non rimproverare la mancanza di qualità negli ultimi metri, l’intramontabile Pedro a parte. E’ in attacco che è mancato lo sprint che serve".

