Mattei sicuro: "Lazio, non puoi snobbare la Conference. Il tifoso non può..."

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il futuro prossimo della Lazio, il quale la vedrà con molta probabilità in Conference League, anche se tutto è ancora aperto, ma dipende dal risultato delle altre. Ecco di seguito le sue parole:

"La Conference è pur sempre una coppa, e non mi sembra che in bacheca i calciatori abbiano grandi trofei, non va snobbata. Il Lecce domenica avrà più convinzione della Lazio. I biancocelesti sono stati ad un passo dalla Champions, adesso c’è questo galleggiamento tra Europa League e Conference. Bisogna ricordarsi da dove si è partiti e degli episodi arbitrali che sono costati punti e che faranno la differenza. I calciatori e gli allenatori hanno dato il massimo. La Lazio è da sesto/ottavo posto. I tifosi non possono sognare, andranno via i calciatori con ingaggi maggiori e arriveranno giocatori sconosciuti. Alcune società ti sorpasseranno, altre sono al tuo pari, altre ancora se ne sono andate".

