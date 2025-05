Inter, Inzaghi corteggiato dall'Al Hilal di Milinkovic: la posizione dell'ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Sirene arabe per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter è corteggiato dall'Al-Hilal, squadra in cui ritroverebbe Sergej Milinkovic-Savic, suo pupillo ai tempi della Lazio. L'apprezzamento dall'Arabia è noto, ma la novità riportata da Sky Sport sarebbe nella ferma intenzione da parte di Inzaghi di rifiutare la proposta. In ogni caso, il tecnico nerazzurro non parlerà di futuro con nessuno, neanche con Marotta, almeno fino alla fine della stagione visto che c'è ancora un campionato da conquistare e una finale di Champions League da giocare al massimo della concentrazione.

