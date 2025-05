VAR anche per il secondo giallo e per i gol su corner che non c'erano? Tutte le ipotesi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Continuano ad arrivare novità sul futuro del calcio. L'IFAB ha legiferato di recente, quindi per eventuali cambiamenti si dovrà aspettare, ma alcune discussioni sono state comunque fatte. Secondo La Gazzetta dello Sport, appare difficile che si possa raggiungere il cosiddetto VAR a chiamata perché scalda poco gli animi, ma il discorso è differente invece per il VAR-low cost negli stadio in cui le telecamere a disposizione sono meno rispetto a quelle degli impianti di Serie A e Serie B.

Non è da escludere invece che nei prossimi mesi possa essere preso in considerazione anche l'intervento del VAR per il secondo giallo. Ovviamente però in questo caso poi potrebbero esserci delle discussioni sul primo cartellino, che assumerebbe un valore "minore" rispetto all'altro. Infine, sarebbe consentito alla tecnologia di tornare a inizio azione nel caso in cui su calcio d'angolo venisse realizzata una rete "viziata", ovvero rivalutare una rete arrivata da un corner assegnato erroneamente. Al momento sono però solo ipotesi.