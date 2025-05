UFFICIALE - Casale riscattato a titolo definitivo dal Bologna: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Casale non è più un giocatore della Lazio. In seguito alla vittoria della Coppa Italia e alla qualificazione all'Europa League, il Bologna ha riscattato il difensore per 7 milioni di euro. Ecco di seguito il comunicato ufficiale del club rossoblù: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Nicolò Casale dalla SS Lazio: il difensore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.