Mourinho nuovo CT del Portogallo? Lui rompe il silenzio

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho, dopo aver salutato la Roma, ha chiuso la sua prima stagione in Turchia senza alcun titolo. Il tecnico portoghese ha un contratto valido fino al prossimo giugno ma sono in tanti a credere che la sua esperienza a Istanbul sia praticamente già terminata. Il motivo principale sarebbe il pressing della Federcalcio portoghese, che lo vorrebbe in panchina per sostituire Roberto Martinez, che non sta convincendo i vertici federali.

Lo stesso Mourinho, però, ha smentito le speculazioni su un presunto incontro con la Federcalcio: "Sono una persona leale. L'ultima volta che un club mi ha contattato, ho informato il Fenerbahçe. Era gennaio e ho chiesto un incontro con il mio club. Ho detto che un'altra società era interessata a me, ma non hanno accettato l'offerta. Non c'è stato alcun incontro con la Federcalcio portoghese; se ci fosse stato, il mio club ne sarebbe stato a conoscenza", ha spiegato.