Lazio, Rambaudi: "I calciatori credono nel progetto tecnico: Mercato? Ecco chi prenderei"

La Lazio, e non solo lei, si gioca tutto all'ultima giornata di campionato. Si tratta di uno dei tornei più combattuti di sempre, con tanti nodi ancora da sciogliere tra Scudetto, qualificazioni europee e lotta salvezza. I biancocelesti dovranno pensare a fare punti, ma il destino non è nelle loro mani e, anche con una vittoria contro il Lecce, la qualificazione in una delle tre coppe europee dipenderà esclusivamente dai risultati delle altre concorrenti.

In merito a ciò ha parlato Roberto Rambaudi a Radiosei, il quale ha espresso il suo parere sia sulla situazione attuale che su quella futura, con un occhio di riguardo anche al calciomercato: "In questo finale di campionato può succedere di tutto, sia in vetta che in coda. La sensazione è che i calciatori della Lazio credono in un progetto tecnico. Dipenderà molto anche da come imposterà il presidente la prossima stagione.

Centrocampo? Sohm e Nicolussi Caviglia li prenderei. Poi mi terrei Vecino come alternativa anche sulla trequarti. I terzini te li devi andare a prendere, l’incognita Tavares è grande. Senza di lui perdi tanto. Davanti devi prendere un giocatore. Devi formare le coppie di attaccanti. Taty e un altro, un giocatore forte e e di peso.

Dia lo tieni? Devi andare a prendere il Müller della situazione che esalta il mercato e l’ambiente, che ha motivazioni, esperienza e che nello spogliatoio fa la differenza. Certo è che questo tipo di profilo arriva solo se vai in Champions”.