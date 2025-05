Lazio, Pedro e l'incontro con il futuro: fissato appuntamento per il rinnovo

RASSEGNA STAMPA - Trentasette anni, 10 gol in Serie A, 9 da subentrato e la storia è stata ancora una volta riscritta. Pedro è questo e forse anche di più. Lo spagnolo contro l'Inter è entrato macinando certezze a suon di gol, eguagliando prima il suo record personale ai tempi del Barcellona (2013-2014), inoltre, i gol segnati dalla panchina lo hanno portato in vetta in Europa assieme a Sørloth. Con Castellanos si eleva a miglior marcatore della Lazio, pur avendo giocato 1262 minuti in meno.

Il suo futuro? Come riporta il Corriere dello Sport, è stato fissato l'appuntamento e, insieme alla società, si vedranno dopo il Lecce per parlare di rinnovo. Sul tavolo ci sarebbe il prolungamento fino al 2026, da capire se verrà inserita o meno l'opzione. In più ci sarà l’ingaggio da concordare. Oggi guadagna 2,2 milioni più bonus, sta a Lotito presentare la giusta offerta per non lasciarsi scappare il gioiello della Lazio. Ma l’aspetto economico non dovrebbe essere un ostacolo. La cifra però dipenderà anche dai ricavi che una qualificazione europea porta dietro.

Pedrito ha deciso di giocare almeno un altro anno o forse due, sente di potersi misurare ancora ad alti livelli. Pedro vuole restare alla Lazio, si sente e dimostra di essere un maestro di calcio e di vita per i più giovani e quelli che arriveranno. C'è da sottolineare però che si vede anche come allenatore in futuro. Sempre secondo il quotidiano, Lotito e Fabiani durante i colloqui per il rinnovo gli ribadiranno la volontà di offrirgli un ruolo dopo la carriera di calciatore. Lo aveva già detto il direttore sportivo, le porte per un ruolo in società sono sempre aperte per lui che rappresenta un patrimonio.

