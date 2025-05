Roma, Klopp nuovo allenatore dopo Ranieri? Arriva la smentita dell'agente

TUTTOmercatoWEB.com

Luce sulla panchina della Roma. Dopo le indiscrezioni diffuse da La Stampa e il clamore suscitato tra i tifosi della Roma è appena arrivata la smentita ufficiale sul possibile approdo di Jürgen Klopp alla Roma. A prendere parola è stato il suo agente, Marc Kosicke, intervenuto ai microfoni di @winwinallsports per chiarire la situazione.

“La notizia che Klopp diventerà il prossimo allenatore della Roma non è vera”, ha dichiarato Kosicke, mettendo così fine – almeno per il momento – alle voci che volevano il tecnico tedesco vicino alla panchina giallorossa.

